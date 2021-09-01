丫頭（詹子晴）從《我愛黑澀會》出道，年僅33歲的她擁有10個副業，年收高達千萬元，因此被封為「最強老闆娘」，不過她透露童年時曾窮到吃不起雞腿便當，不免感嘆：「我過的苦日子比你以為的還要多」。

丫頭雖然事業有成，但回憶起小時候的生活，卻是窮困到難以吃飽，上學經過早餐店時，只能選最便宜的東西吃，中午則是把營養午餐錢省下來，忍到放學再買晚餐吃，有次跟媽媽提議想吃雞腿便當，但價格太貴遭到婉拒，回憶起當下哭了好久，如今賺錢有能力了，買便當時都會選擇雞腿便當，她強調不是有多愛吃雞腿，而是一種「我現在想吃雞腿便當，就可以吃雞腿便當的感覺」。

丫頭回憶起進演藝圈時，公司問有沒有怕的東西，或是不敢吃的東西，她坦言怕的東西很多，但最怕的還是窮，但為了有更多工作機會，遇到委屈也不敢說，如今工作改善經濟狀況，卻被誤解是家裡寵出來未吃過苦的寶貝千金，對此，她語重心長表示：「我過的苦日子比你以為的還要多，很多人覺得理所當然的事情，可能是我小時候都沒經歷過，或是覺得很稀鬆平常的事情，對我來說是很不容易的事」。

眼見丫頭訴說從小的經歷，讓所有網友心疼不已，紛紛留言：「現在看你靠自己的努力成功了，也很替你開心」、「加油，保持正能量與你的溫暖」、「有苦過，會更懂得珍惜自己擁有的」、「能把苦日子過得像是好日子，由衷佩服！辛苦你了」。