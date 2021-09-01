《商情》供應緊張 鎳價連2漲 10:362021/09/01 時報資訊 呂方維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 鎳價延續上漲趨勢，因主要產區菲律賓蘇里高礦區雨季將至，加上近日航運報價強勢上漲，港口壓港情況嚴重，船舶滯期費用高昂供應緊張，致倫敦(LME)周二鎳價連續2個交易日上揚。 終場周二(8/31)期鎳上漲2.82%，較前一日上漲536美元，報每公噸19,547美元。(商品行情網) 《電腦設備》曜越H2營運 端看顯卡供給 1分鐘讀財經》投信「大撒幣」作帳 這檔狂買19天砸錢不手軟 #上揚 #鎳價 #供應 #緊張 #延續 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》供應擔憂 期鋁漲逾10年高點 09:452021/09/01 財經 《國際金融》歐股收黑 月線連7紅 09:452021/09/01 財經 正修綠點子巧思 溫控延長線奪獎 04:102021/09/01 地方新聞 天然氣連3漲 10月電價蠢動 04:102021/09/01 財經焦點 《商情》適逢馬來西亞國慶日 棕櫚油休市一日 09:452021/09/01 財經 外資狂敲中鋼 鋼鐵人旋風再起 04:102021/09/01 財經要聞 5外資搶補台積 台股擺尾黑翻紅 04:102021/09/01 財經要聞 《美股掃瞄》美股3大指數 日黑、月紅 08:542021/09/01 財經 熱賣到暫停接單！Ford新世代越野車Bronco在美訂單滿到明年底 10:002021/09/01 汽車情報-汽車新聞 i13將支援衛星通訊 概念股噴出 04:102021/09/01 財經要聞 光學鏡頭族群急拉 台股早盤連三天坐穩季線 09:222021/09/01 財經 財經熱門新聞 激戰半年線 元大五小福分批買點浮現 - 財經 Starlink來台 概念股起飛 - 財經要聞 - 工商時報 九月蘋果光 16檔先放閃 - 財經要聞 - 工商時報 越南疫情崩潰 疫苗覆蓋率不到3％ Nike球鞋、咖啡豆全都拉警報 - 財經 發卡行綁數位券 五倍變七倍 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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