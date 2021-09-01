鎳價延續上漲趨勢，因主要產區菲律賓蘇里高礦區雨季將至，加上近日航運報價強勢上漲，港口壓港情況嚴重，船舶滯期費用高昂供應緊張，致倫敦(LME)周二鎳價連續2個交易日上揚。

終場周二(8/31)期鎳上漲2.82%，較前一日上漲536美元，報每公噸19,547美元。(商品行情網)