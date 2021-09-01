因美元小幅反彈，拖累金價下行，但因市場正等待本周官方公布最新非農就業數據，以及關注聯準會(Fed)之後態度，因此買盤多呈謹慎保守而限制跌幅；截至台北時間9月1日上午10點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下：

12月黃金下跌3.3美元，報每盎司1814.8美元。

12月白銀下跌0.101美元，報每盎司23.905美元。

10月白金下跌3.7美元，報每盎司1010.4美元。

12月鈀金下跌3美元，報每盎司2468美元。(商品行情網)