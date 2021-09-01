《商情》黃金亞洲電子盤走軟 10:362021/09/01 時報資訊 王馨慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 因美元小幅反彈，拖累金價下行，但因市場正等待本周官方公布最新非農就業數據，以及關注聯準會(Fed)之後態度，因此買盤多呈謹慎保守而限制跌幅；截至台北時間9月1日上午10點15分止，貴重金屬亞洲電子盤如下： 12月黃金下跌3.3美元，報每盎司1814.8美元。 12月白銀下跌0.101美元，報每盎司23.905美元。 10月白金下跌3.7美元，報每盎司1010.4美元。 12月鈀金下跌3美元，報每盎司2468美元。(商品行情網) 《商情》黃金亞洲電子盤轉漲 《國際金融》歐股收黑 月線連7紅 #報每盎司 #黃金 #亞洲 #電子盤 #下跌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《其他電子》貿聯-KY多方受惠 長期營收樂觀 08:032021/09/01 財經 1分鐘讀財經》投信「大撒幣」作帳 這檔狂買19天砸錢不手軟 08:292021/09/01 財經 光學鏡頭族群急拉 台股早盤連三天坐穩季線 09:222021/09/01 財經 《美股掃瞄》美股3大指數 日黑、月紅 08:542021/09/01 財經 《電子零件》台郡Metalink技術 減碳、生產效率雙兼顧 09:282021/09/01 財經 《商情》供應擔憂 期鋁漲逾10年高點 09:452021/09/01 財經 台股反彈七連紅 元大「五小福」台股系列基金反彈更勝大盤 09:002021/09/01 財經 頭條揭密》美大規模演習像打世界大戰 原訂演練台海戰事計劃遭刪 04:222021/09/01 政治 北京雙減 升級課後服務 04:102021/09/01 焦點新聞 網易獲利掉兩成 加碼買庫藏股 04:102021/09/01 產業特刊 防疫大作戰 北一女備紅外線量體溫 午餐用電子支付搞定 09:202021/09/01 生活 財經熱門新聞 激戰半年線 元大五小福分批買點浮現 - 財經 Starlink來台 概念股起飛 - 財經要聞 - 工商時報 九月蘋果光 16檔先放閃 - 財經要聞 - 工商時報 越南疫情崩潰 疫苗覆蓋率不到3％ Nike球鞋、咖啡豆全都拉警報 - 財經 發卡行綁數位券 五倍變七倍 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。