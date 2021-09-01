數字(5287)旗下8891汽車交易網，自去年首創「素人試駕」，讓人人都有機會長期接觸車輛並分享體驗心得，且素人車評的真實性為8891汽車交易網吸引購車族群。

8891汽車交易網為目前全台流量最高的汽車入口網站，市占率超過5成，網站會員超過70萬人，日均流量26萬人次，提供海量的二手車訊，並推出8891新車資訊服務，影音、試車等新車資訊。

今年在國內疫情趨緩穩定下，8891試用中心的「素人試駕」活動隨疫情穩定下也恢復交車，多款百萬名車透過「素人試駕」活動每個人都有機會可以獲得與車輛接觸長達一個禮拜的時間，絕對比在展間試乘短短30分鐘還有感，此舉超車業界，更將試駕規模做到車界最大。8891也提供介紹站台專屬合作業代的功能，讓用戶馬上就能下訂心儀的車款。

8891汽車交易網表示，所有試駕車輛8891皆投保甲試全險，另外也因應疫情每次出車前皆以高溫蒸汽消毒車室，讓所有申請試駕的用戶能有保障。