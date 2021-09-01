9月1日起，大陸《契稅法》和《城市維護建設稅法》正式施行，去年契稅和城建稅收入合計約1.2兆元（人民幣，下同）。

據第一財經報導，目前，大陸18個稅種中，真正以法律形式存在的稅法達到12個，另外6個稅種仍是以國務院暫行條例形式存在。為落實稅收法定原則，這些稅種也已經被啟動立法進程，將上升為法律或被廢止。

2015年以前，大陸以法律形式存在的稅種只有3個：企業所得稅、個人所得稅和車船稅。其他15個稅種按國務院制定的有關暫行條例規定徵收。

在大陸中央要求落實稅收法定原則要求下，全國人大常委會法工委牽頭起草了《貫徹落實稅收法定原則的實施意見》，明確對剩餘的15個稅收條例修改上升為法律或者廢止。

2016年以來，環境保護稅法、煙葉稅法、船舶噸稅法、耕地佔用稅法、車輛購置稅法、資源稅法、城市維護建設稅法、契稅法、印花稅法9部稅法相繼出台或實施。由於營業稅改增值稅順利完成，2017年營業稅正式被廢止。

目前尚以國務院暫行條例形式存在的稅種還有6部，分別是土地增值稅、增值稅、消費稅、關稅、房產稅和城鎮土地使用稅。

其中，房產稅和城鎮土地使用稅並未列入全國人大立法計畫中，取而代之的新稅種房地產稅正在起草中，已列入了全國人大立法計畫中。專家普遍認為隨著未來房地產稅法推出，房產稅和城鎮土地使用稅將被廢止。

因此，未來真正需要立法的稅種只有5部，分別是增值稅，消費稅、關稅、土地增值稅和房地產稅。其中，增值稅法、消費稅法、土地增值稅法、關稅法送審稿已上報國務院審議。

同時，有財稅專家分析，繼重慶、上海之後，個人住房房產稅試點有望擴圍，為房地產稅立法探路。