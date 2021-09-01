轎車「巨大版尾翼」快速行駛高架 行李廂驚現鋼條網嚇壞

1名網友日前在1處高架道路上發現前方1輛車竟敞開後行李廂車門高速行駛，該行李廂內不但堆滿物品，甚至還有疑似「鋼條」的物品，嚇得他趕緊PO網投訴；其他網友笑說這是「加大版尾翼」，留言「五門車隱藏版尾翼」、「流風版模式」，也有不少人這幾天在汐止發現該輛車的蹤跡。

該名網友在臉書「爆料公社二社」張貼1段影片，影片中1輛轎車行駛在五楊高架上，而後行李廂的車門竟是完成敞開的狀態一路行駛，嚇得後方車輛趕緊錄影PO網爆料，原PO在貼文驚恐地說「這樣開上五楊高架不會覺得很晃？還是後門當尾翼下壓增加穩定性？」

1名網友日前在1處高架道路上發現前方1輛車竟敞開後行李廂車門高速行駛，該行李廂內不但堆滿物品，甚至還有疑似「鋼條」的物品。（翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該名網友還說，該車的後行李廂內除了塞滿物品外，物品中疑似還有類似「鋼條」的物體，讓他十分擔心安全性，他說事發在4天前（8月28日）位在五楊高架道路上的24k公里處；其他網友則留言說，「快去檢舉」、「加大尾翼」、「通風涼爽舒適，兼測試油壓頂感」、「五門車隱藏版尾翼」、「流風版模式」。

此外，也有其他網稱該路段應該是汐五高架（汐止至五股），而該車輛疑似是名經常性慣犯，有人直擊該車31日也同樣「車門敞開」出現在汐止交流道；根據道路交通安全規則第77條規定，汽車裝載貨物時，載運人客、貨物必須穩妥，車門應能關閉良好，物品應捆紮牢固，堆放平穩。