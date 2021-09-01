高端疫苗雖已於8月23日開放施打，但外界質疑聲浪沒停過，台灣民意基金會董事長游盈隆直言，不知道政府哪裡來的信心強推還沒有解盲的疫苗，並說重話：如果這整個作為只是為了蔡英文的面子，真的是「混蛋」。

游盈隆今（1）日受邀到廣播節目「POP撞新聞」進行訪談，主持人黃暐瀚提到，高端目前在沒有國際認證狀況下，總統、副總統都去施打表示支持，這樣的疫苗政策，好像陷入不打高端就不愛台灣的狀況。

游盈隆直言，「我覺得這是一個悲劇」，國產疫苗原則上沒有人會反對，但新冠疫苗是關係到生命、健康的選擇問題，且相當迫切，民眾當然會很慎重，高端基本上的問題，相信絕大多數人都很清楚，大家希望的是安全又有效的疫苗，但政府一開始所設定的政策，就是告訴高端、聯亞、國光，只要做擴大二期實驗就好，包括後來免疫橋接，都已經設定好遊戲規則，廠商配合政府生產疫苗，這樣的政策本身就有很大的問題，所以才產生那麼大的疑慮，但已經無法回頭。

台灣民意基金會董事長游盈隆（右）今上廣播節目談高端疫苗。（圖／摘自POP撞新聞 YouTube）

游盈隆也批，把人命開玩笑，只能用混蛋來形容，而捍衛政策的人大有人在，很多名醫也皆提出質疑，顯然這不是政治問題，是知識科學上的問題導致政治分歧。

此外，指揮中心昨日宣布，BNT疫苗再開放給18~22歲民眾優先預約，游盈隆表示，聽到這個訊息時非常錯愕，跟所有其他人一樣意外，因指揮中心之前已經很明白把遊戲規則講清楚，說第一批BNT疫苗進來就是要給12~17歲的人先打，其他保留給1~10類、長幼有序，依序施打，昨天突然做了改變，「我覺得這是一個非常嚴重的事情」，讓指揮中心、蔡政府失信於民，說話不算話，這樣的情況下，相信會引起廣大民眾的憤怒。

根據台灣民意基金會8月所做的民調結果顯示，最多台灣民眾對疫苗首選偏好是莫德納，佔40.9%，接著依序為BNT（23.8%）、高端（11.3%）、AZ（9.5%）。游盈隆指出，民調所呈現的民眾對疫苗的偏好，顯然莫德納還是台灣人的最愛，第二是BNT，而從第一選擇來看，高端和AZ相差不到2個百分點。

另根據「台灣人對可選擇國外疫苗的偏好」來看，高端就變成台灣人偏好的第四選擇，佔17%，莫德納為69.8%、BNT佔42.8%、AZ則是30.2%。游盈隆分析，高端是蔡政府強力促銷、推動的國產疫苗，17%換算下來約300萬人，實際上去施打的僅64萬人，但無論如何，相比其他三種疫苗還是最少的。