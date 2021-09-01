中鋼、中龍8月份鋼品出貨107萬公噸 略低於預期 10:422021/09/01 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中鋼8月份出貨內熱外冷，中鋼加中龍8月份出貨量為107萬公噸，較規劃目標107.4萬公噸，略減一些。中鋼表示，主要是受到越南和馬來西亞疫情和船期安排影響，好在與規劃目標只減少一些。 車牌BEZ夯 標售近千面進帳828萬 外資狂敲中鋼 鋼鐵人旋風再起 #中鋼 #萬公噸 #中龍 #規劃目標 #月份 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 花蓮廚餘禁養豬 轉作有機肥料 04:102021/09/01 地方新聞 雙創18個月來新低 陸8月製造業PMI擴張縮至50.1 非製造業PMI更跌至47.5 04:102021/09/01 財經要聞 嘉市普發2000遷籍潮 32人搶到最後門票 04:102021/09/01 地方新聞 宜蘭民間救護車停車處遭闖入 8輛車被砸、損失20萬 09:152021/09/01 社會 台中港又中鏢 1離岸風電船員染疫 04:102021/09/01 焦點要聞 BNT未到107萬「莫粉」急跳船 網一句話突破盲點 08:582021/09/01 政治 5外資搶補台積 台股擺尾黑翻紅 04:102021/09/01 財經要聞 除12～17歲學生造冊施打 BNT疫苗 18～22歲優先預約 04:102021/09/01 財經要聞 BNT今到貨！台灣湊齊疫苗4天王 一文看懂下波輪誰打 09:302021/09/01 生活 真沒料到會慘輸塔利班 拜登與阿富汗前總統最後通話曝光 09:112021/09/01 國際 向美籌購AGM-158飛彈 國造雄昇飛彈首曝光 國軍5年兵力整建 著重遠程打擊 04:102021/09/01 焦點要聞 財經熱門新聞 激戰半年線 元大五小福分批買點浮現 - 財經 九月蘋果光 16檔先放閃 - 財經要聞 - 工商時報 Starlink來台 概念股起飛 - 財經要聞 - 工商時報 季底作帳起跑 15檔獲投信力挺 - 財經要聞 - 工商時報 越南疫情崩潰 疫苗覆蓋率不到3％ Nike球鞋、咖啡豆全都拉警報 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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