2021年9月1日 — 戰遊網（Wargaming.net）今天宣布，全球下載量超過1.7億次的旗下手遊《戰車世界：閃擊戰》登上Nintendo SwitchTM平台正式滿一周年，此期間的遊戲下載量超過1.5萬次，Nintendo SwitchTM平台用戶則總計完成超過7800萬場戰鬥。

為歡慶此里程碑並獎勵 Nintendo Switch 平台用戶和遊戲粉絲一路以來的支持，《戰車世界：閃擊戰》研發團隊將贈送每一位Nintendo Switch 平台用戶豐富的周年慶禮，內容包含：

•全新「戰爭之火」動畫迷彩，可套用於用戶自選的 10 輛戰車

•3 天加值帳號

•100000 銀幣

•40個加速器 (銀幣 x 10、經驗值 x10、乘員經驗 x10和自由經驗x10)

Nintendo SwitchTM平台用戶只需在 9 月 13 日前登入《戰車世界：閃擊戰》，並前往禮品店領取免費禮物包，即可獲得周年慶禮。

另外，新玩家也有好禮可以拿，所有新玩家皆能在 Nintendo eShop 中獲得 World of Tanks Blitz 獨家 DLC 組合包和資源，內容包含：

•VII 階美國重型戰車M6A2E1

•車庫 X 1

•「Radioactive Glow」動畫迷彩

《戰車世界：閃擊戰》發行總監Natalia Pershyts表示：「 為紀念《戰車世界：閃擊戰》登上 Switch 平台滿一週年的里程碑，我們想準備令人難忘的豐富禮物來獎勵 Nintendo Switch 平台用戶和遊戲粉絲，遊戲這一年來於Nintendo Switch平台上被下載超過150 萬次的紀錄讓我們相信遊戲成功的觸及到新觀眾，我們也將繼續為所有新老玩家提供高品質的遊戲內容。」

WoT Blitz. One year anniversary in Nintendo Switch

更多相關資訊，請參閱：wotblitz.com

＞＞關於《戰車世界：閃擊戰》

《戰車世界：閃擊戰》是以團隊合作為主的大型多人免費行動裝置線上遊戲，致力於提供刺激的戰車戰鬥。《戰車世界：閃擊戰》可相容於平板電腦、智慧型手機與個人電腦，讓充滿活力的傳統線上戰車戰鬥能夠在移動裝置上進行。《戰車世界：閃擊戰》具備了原作《戰車世界》的所有最佳特點，導入了戰車強權國家所研發製造的各式優秀戰車，包括面面俱到的中型戰車、威力強大的重型戰車，以及令人生畏的驅逐戰車。每一種都有其特色，而每一款戰車都有獨一無二的玩法。《戰車世界：閃擊戰》操控簡單易上手，讓玩家只需動動拇指，就可以操控超過 200輛的鋼鐵巨獸，進行戰鬥，而精密的遊戲機制也可以突顯井然有序的遊戲步調及靈活多樣的戰術運用。

《戰車世界：閃擊戰》是以團隊合作為主的大型多人免費行動裝置線上遊戲，致力於提供刺激的戰車戰鬥。

關於《戰遊網》

戰遊網是總部位於賽普勒斯，享譽全球的線上遊戲開發與發行商。自1998年創立以來，戰遊網已經成為業界的領導者之一，在全球擁有超過5500位員工與20間辦公室。超過2億玩家在各遊戲平台上享受戰遊網的遊戲。主要產品包括廣受歡迎的《戰車世界》和以海戰策略為主的＞＞＞《戰艦世界》。

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