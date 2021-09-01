國民黨青年部副主任詹為元臉書發文附圖。（圖／取自臉書「詹為元 政治我們的事」）

各大專院校開學在即，國民黨青年部副主任詹為元指出，因疫苗選擇性不足，造成許多大專院校教職人員面臨打不到疫苗的窘境。詹強調，從8月30的單日疫苗接種數量來看，AZ共15699劑、莫德納7330劑、高端「742」劑，可見很多人打不到想打的疫苗，而原因就是「疫苗不夠」；他呼籲大專院校教職人員也能比照12 至22歲學生，實施專案造冊施打。

詹為元昨日（8月31日）在臉書發文表示，他近日接到許多大專院校教職工作人員的陳情，他們都在反映開學在即卻打不到疫苗的窘境。詹指出手邊有個案例是，一開始痴痴的等著莫德納，但發現到貨量不足、根本排不到，故於7月26日加選了AZ；雖指揮中心第七輪開放AZ預約，但只限7月19日以前勾選AZ者，下一輪有沒有AZ、下一輪何時開打都是未知數。

詹為元直言，有人或許會說可以打國產疫苗，他也不想多做評論，僅提出一個數字：從8月30的疫苗接種數量來看，AZ共15699劑、莫德納7330，而高端僅742劑。由此可見，台灣正陷入疫苗選擇不足的困境中；加上大學教職人員多數為授課者，接觸學生數量與機會均多，為保護學生與老師，按過去政府政策邏輯，實有專案造冊施打的必要。

對此，詹為元強調，許多大學教職人員就在要莫德納沒莫德納、要AZ沒AZ，但有高端又不想要高端，而BNT又來不及等的情況下，即將邁入開學。大家不能說這些人自私，因為政府一直說人民有選擇疫苗的權利，實際卻發現有權利但根本無法落實。