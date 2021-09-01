中小學今天開學，為協助國中小新生養成閱讀好習慣，教育部推動「國民中小學新生閱讀推廣計畫」，今年編列約5000萬元，將贈送新生人手一本適齡圖書，約41萬名學生受惠。

教育部國教署自98年開始辦理「閱讀起步走－送給小學新鮮人一生最好的禮物」親子共讀推廣計畫，103年更名為「國民中小學新生閱讀推廣計畫」。

教育部國教署說明，這項計畫推行至今已邁入第13年，從原本的國小新鮮人，擴展到國中新鮮人，除人手一本的新生贈書，也積極推動親子閱讀講座或國中新生閱讀講座，希望協助孩子及早養成閱讀習慣與主動學習的精神，今年也預計在新北市、新竹縣、南投縣、高雄市及臺東縣等5縣市辦理閱讀講座或闖關遊戲等活動。

學校是協助孩子適性發展的重要環境，家庭則是孩子學習重要的起點與後盾，唯有家庭與學校共同攜手，孩子才能更加穩健地成長學習。為此，教育部國教署今年以「為愛閱讀」為主題，重新修訂親子共讀手冊，家長可帶領孩子透過「觸摸書本、認識書本、翻閱書本、朗讀故事、重新翻閱、討論故事」等6步驟，親子一同體驗閱讀樂趣。

「為愛閱讀」親子共讀手冊今年也特地製作有聲電子書，透過手冊中四個章節：「帶領孩子認識書」、「孩子應該讀甚麼書」、「打造一個愛讀書的家」及「怎樣營造好的閱讀環境」，用溫暖輕柔的嗓音引領父母以簡單輕鬆方式和孩子一起進入書的世界。

教育部國教署表示，「為愛閱讀」親子共讀手冊同時置於該計畫網站（http：／／bookstart2021.book24.com.tw／）提供親師生下載使用，希望教師與家長能透過親子手冊，鼓勵更多孩子一起加入閱讀的行列。