9月1日上午6點在台中東區一所國小校門口前就發生車禍，計程車在路口一迴轉，就被貨車攔腰撞上。（讀者提供／馮惠宜台中傳真）

開學日廚工搭小黃校門口迴轉與貨車相撞 79歲貨車女駕駛不治

9月1日開學日一大早在台中東區一所國小校門口前就發生車禍，4名廚工搭小黃要到中央廚房備餐，未料計程車司機在路口一迴轉，就被貨車攔腰撞上，小貨車駕駛一度受困車中，經警消以破壞器材將她救出，駕駛已昏迷，送醫仍不治，車禍原因仍待警方調查釐清。

車禍發生在今天上午約6點12分，地點就在台中市東區旱溪西路一段成功國小校門口前，4名廚工搭計程車要前往學校的中央廚房替學生準備午餐，想不到才剛開出校門口就被貨車迎面撞上，由於值開學日，趕到學校上學的學生及家長看到小黃計程車車門扭曲、車身凹陷的驚險狀況都嚇壞了。

車禍發生後，計程車左半邊車身凹了進去，車門扭曲變形，貨車車頭毀損，擋風玻璃變成蜘蛛網狀，79歲的黃姓貨車女駕駛一度受困車內，警消獲報後趕抵現場，以破壞器材破門將她救出，但她已呈現昏迷，經送中國醫藥大學附設醫院仍不治。

警方調查，42歲計程車司機當時載51歲田姓女廚工等4名廚工於東區旱溪西路300號前，由路邊起步欲迴轉往樂業路方向行駛，而79歲黃姓女貨車駕駛自小貨車沿旱溪西路由北往南方向直行，雙於東區旱溪西路300號前發生交通事故，肇事原因尚待事故分析鑑定。