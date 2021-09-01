清水國小舉辦開學日歡迎活動，緩和學童緊張情緒。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

清水分局動員警力投入「護童勤務」，員警於大秀國小周邊協助安全維護及交通疏導。（清水分局提供／王文吉台中傳真）

家長接送學童上學時段，校園周邊道路湧入人流與車流。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

大雅分局員警於東寶國小周邊協助安全維護及交通疏導。（大雅分局提供／王文吉台中傳真）

大甲分局員警於育英國小周邊協助安全維護及交通疏導。（大甲分局提供／王文吉台中傳真）

大甲分局員警於水美國小周邊協助安全維護及交通疏導。（大甲分局提供／王文吉台中傳真）

9月1日全國高中職以下學校開學，台中市清水、大甲、大雅分局同步啟動「護童勤務」，共出動近200警力進行校園安全維護及交通疏導，市長盧秀燕也前往潭子區東寶國小關心莘莘學子開學第一天的上學情形。

大甲分局轄區共有25所小學，為台中各分局之最，開學日出動60多名警力投入「護童勤務」，於上、下學時段積極守護學童安全、維持交通順暢，提供學童與家長即時協助，並與各校保持密切聯繫，讓學童開心、家長放心。

大甲分局長吳燕山表示，家長接送學童上學時段，校園周邊道路勢必湧入人流與車流，形成交通易壅塞熱點，特規劃安全措施，在各校部署專責警力，協同學校教職員及導護志工，實施交通疏導及守望作為，同時辦理婦幼安全宣導，提升家長與學童的犯罪防治觀念。

清水分局轄內有24所國小，警方除結合義交協勤民力，配合校方的導護老師及志工，協助引導學童排隊量體溫，並即時勸離臨停車輛維持校園週邊交通秩序，另外，對於學校周邊加強巡邏密度及盤查可疑人士，提高見警率，以淨化校園安全空間，確保學童上下學安全。

清水分局長游永中一早親自帶領同仁前住學校執行護童勤務並當場向學童實施預防犯罪宣導，提醒學童應在學校規定時間內進校，不要太早到校或太晚離校，也提醒學童上、下學勿在校外逗留盡早入校或離校等，要讓學童能平平安安地上學，也要讓學童家長感到放心。

為避免家長接送孩童造成交通堵塞，大雅分局超前部屬早已編排警力在轄內各學校周邊進行交通疏導與維護，分局長賈立民表示，學生安全、交通、防疫三者必須兼顧，看到學生們也都不忘戴口罩、學校環境亦有實施消毒，很感謝民眾一起為安居環境而努力。