澎湖縣率先全國完成高中職、國中小及公立幼兒園學校教職員施打疫苗，開學日防疫不鬆懈，進入校園量體溫、消毒、實聯制，上課、用餐使用隔板並保持社交距離。

因應開學，澎湖各級學校遵守教育部防疫管理指引，開學前完成教室、各學習場域等常用空間衛生清潔消毒，學生上學前、入校後、下午上課前量測體溫，午餐使用個人隔板，並落實全程配戴口罩、勤洗手。

開學日縣長賴峰偉偕同教育處長蘇啟昌實地巡查馬公國中、中山國小學生上學動線規畫、用餐隔板設備及校園防疫整備，視需要加強防疫措施。

賴峰偉指出，澎湖常住人口疫苗涵蓋率已達82％，學校教職員工疫苗施打率更高達95％，教師未接種疫苗者須提供3日內快篩證明，務必確保學生安全無虞的學習環境，請家長放心。

教育處表示，開學前各校已完成校園清潔消毒，縣府要求學校加強物資盤點，儲備充足肥皂、酒精及乾洗手液等防疫物資提供學生使用，落實進入校園前體溫量測、手部清消及監測健康狀況。

教育處指出，校內教學活動採固定座位、固定成員，設備器材避免共用，全校師生除了用餐及飲水，應全程佩戴口罩，各學習場域及用餐環境保持通風，開冷氣時應於對角處各開啟一扇窗，每扇開啟約15公分加強通風。