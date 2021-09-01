儘管受到新冠肺炎疫情影響，但過去一年NBA球隊不但順利度過難關，而且還根據《Sportico》報導，NBA球隊1年來平均市值上漲了4億美元，平均來到24億美元，尼克、勇士、湖人的市值最高排名前3，鵜鶘則是墊底，不足尼克四分之一。

2020年NBA球隊平均市值為20億美元，短短1年內就漲了4億美元，目前高居榜首的尼克市值54.2億美元，勇士52.1億美元緊追在後，湖人51.4億美元名列第3。

除了尼克、勇士和湖人3隊市值突破50億美元外，其他球隊都有極大落差，排名第4的籃網僅34億美元，塞爾提克31.8億美元第5，公牛31.4億美元第6。

從排名前6的球隊來看，2支球隊來是紐約，其他4隊分別來自洛杉磯、波士頓、舊金山以及芝加哥，都是全美5大城市，擁有廣大的市場，球隊市值才能不斷攀升。

反觀墊底的鵜鶘，成為全NBA最不值錢的球隊，市值僅有13.5億美元，尼克的四分之一都不到，也難怪很難在競爭強度如此大的NBA領域獲取好成績。