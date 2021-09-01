新冠肺炎影響，許多實體藝文活動難以舉辦，新北市今年的兒藝節改採線上體驗，觸及人次突破1030萬，劇場觀眾也增加5倍，創下新紀錄；新北市長侯友宜表示，人類生活習性不斷隨著疫情轉換，從早年黑死病、SARS到新冠肺炎，文化體驗與接觸要建置虛實整合，從實體接觸走向線上智慧化。

新北市文化局長龔雅雯1日市政會議提出「文化韌性城市」報告指出，疫情期間除將大型活動轉型線上，強化科技導入，整合各類線上藝文平台，擬定短、長期各項因應策略，跨域科技運用，建構虛實整合藝文欣賞環境，營造新常態藝文生活。

龔雅雯表示，疫情改變民眾參與藝文活動方式，今年的兒藝節怪獸小學堂DIY材料包免費索取活動，3700份在3分鐘之內秒殺，還有怪獸競技場8隻小怪獸專屬貼圖17萬份也在3小時內下載完畢。

另圖書館推出的新北e書房服務，提供線上課程及電子書，讓民眾在家閱讀學習不中斷，利用人次達216萬，觸及人次更有266萬；文化局也打造線上展演平台，疫情期間提供153場線上演出機會給街頭藝人、資深藝人與駐村藝術家，也因為疫情，出現了新觀眾的新觀賞行為模式，面對疫情，不只要展現文化回復力，更促使思考未來藝文發展的方向。

侯友宜說，文化韌性轉換過程當中，必須要考慮到疫情衝擊，更展現新北市的忍受力跟回復力，文化活動用虛實的方式數位線上改變不一樣的穿透力，讓文化處處跟我們生活在一塊。