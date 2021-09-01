南非近期發現突變程度最大的新變異株C.1.2，除帶有高關注變異株相同位點的變異，可增加傳播力、免疫識別逃脫外，還帶有未知影響力的3處變異位點。該變異株現已在英國、紐西蘭、中國等7國現蹤。學者表示，該變異株暗示了新冠病毒突變的速率已越來越快，我們不可輕忽。

根據外電報導，南非近期發現了新變異株C.1.2.，該變異株最早在5月於當地被發現，截至8月中旬，已擴散至非洲、歐洲、亞洲7國，包含剛果、模里西斯、紐西蘭、葡萄牙、瑞士、英國及中國。公衛學者范僑芸說，根據南非基因檢測結果，該變異株在今年上半年被檢出的佔比為0.3％，但到了7、8月，則上升至2.1％，而原本佔比過半的Beta則在下半年被Delta取代，Delta現為當地流行的主流株。

值得關注的是，C.1.2.變異株從0.3％增至2.1％，增加幅度明顯。對此，范僑芸表示，這意味著該變異株具有很高的替代率，是個警訊，其變異位點多，包含過去已知的R190S、D215G、N484K、N501Y、H655Y、T859N、Y144del、L242-A243del，可增加傳播能力、免疫識別逃脫，且會降低中和抗體敏感度。除此之外，還有效果未知的變異位點C136F、Y449H及N679K，需要持續關注。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，C.1.2.變異株的出現，暗示了新冠病毒的突變速率越來越快，位點的置換從一年24次增至26-27次。每多一個置換點，對病毒後續的傳播力、對疫苗的影響都相當大，我們不可輕忽，不管是高疫情區域、低疫情區域，利用基因檢測了解流行趨勢非常重要。