國防預算再創新高！明年較今年度增加108億元、約增3%。民進黨立委蔡適應指出，中國這幾年的國防預算增加幅度更大，作為直接面對中國威脅的台灣，增加國防預算當然是必要的。

蔡適應說，中國對亞太地區產生威脅，解放軍2020年的預算是5兆台幣，2021年更是接近6兆台幣，中國這幾年的國防預算大幅度增加，讓周遭國家都感受到威脅，美國、俄羅斯、韓國、日本、澳洲近年也因應增加國防預算。

他又說，昨天公佈的中共軍力報告白皮書更可以看出來中共的威脅越來越嚴重，希望新年度的總預算審查可以朝野一心。