嘉義縣長翁章梁到朴子國中視察防疫措施及上課情形。（張亦惠攝）

學童到校上課家長在校門口看他們進教室。（黃彥鈞提供／張亦惠嘉縣傳真）

嘉義縣警察局要求各分局在上、放學時段執行護童勤務。（嘉縣警局提供／張亦惠嘉縣傳真）

最長暑假結束了，9月1日開學當天嘉義縣長翁章梁到朴子國中視察相關防疫措施及上課情形，朴子國中學生數有600多人，防疫是件大工程，學校想出「全加335病毒刪到無」口號提醒學生時刻注意防疫；山區小校太平國小因學生數少不需使用隔板，學生、老師都非常開心能到校上課。

朴子國中一名老師說，同學都很有防疫意識，不少人都帶酒精噴霧在身上，桌椅、隔板使用後都會消毒。曾崇賢說，學務主任林茂誠想出「全加335病毒刪到無」提醒大家全程戴口罩、增加洗手次數、體溫量3次、環境清消3次、午餐隔板等防疫措施。

梅山鄉太平國小學生20人、幼兒園7人，今天早上學生陸續由家長接送到學校，校長黃彥鈞說，因為學生數少防疫較單純，國小1到6年級班級人數從2到6人不等，按照防疫規定保持1.5公尺社交距離就可以免用隔板，中午吃飯時禁止交談，今天學生到學校都很開心，直呼終於可以上學了，老師也很開心久違看到學生。

翁章梁今天上午由教育處代理處長李美華、朴子國中校長曾崇賢等人陪同視察防疫措施，翁章梁說，看到學校如臨大敵用最謹慎的態度做好防疫迎接上課同學，相關作為都依照防疫指引，台灣從去年到現在都在防疫期間，基本的概念跟知識大家都非常熟悉，問題就是有沒有遵守而已，學校在這方面要更落實。