勞動力發展署中彰投分署與國立台中科技大學合作，成立「人工智慧物聯網技術與應用據點」。（勞動力發展署中彰投分署提供／盧金足台中傳真）

物聯網時代來臨，因應產業數位轉型的專業人力缺口，勞動力發展署中彰投分署與國立台中科技大學合作，成立「人工智慧物聯網技術與應用據點」，整合產、官、學各界資源，攜手為中部產業數位轉型注入資源，培育智慧科技應用人才，助力產業升級。

勞動力發展署中彰投分署分署長林淑媛表示，智慧物聯網新商業型態及5G逐漸普及，愈來愈多企業開始重視數位轉型議題，相關的專業人力需求也大幅成長，「人工智慧物聯網技術與應用據點」未來2年內將連結多家標竿企業，辦理職前及在職訓練。

預計舉辦產業專題講座及說明會4至6場次、失業者職前班4班次，養成120人次，以及在職班4班次，培養80人次，培訓200名以上專業人才，並開發ICT技術課程模組及種子師資培訓，為AIoT的新商業型態扎穩腳步，帶領中部產業逐步邁向「數位國家·智慧島嶼」的目標，作為協助轄區產業升級人才養成的前哨站。

國立台中科技大學校長謝俊宏指出，人工智慧物聯網是未來產業發展重要趨勢，透過「人工智慧物聯網技術與應用據點」的建置，可以促進企業人力資源部門的相互交流、培訓專業技能人才以及協助企業媒合關鍵人才。

台中科大已盤點各項資源，將全力投入據點計畫，共同為中部地區人工智慧物聯網的產業發展、轉型及人才培育盡最大的心力。