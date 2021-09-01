大陸女星劉濤是著名的美魔女代表，日前才過43歲的她，不僅擁有凍齡顏值，還有前凸後翹的好身材，率性的劉濤昨（8月31日）更大方拍下卸妝全程，只見劉濤卸下眼妝和唇妝，脂粉未施的劉濤皮膚白皙、氣色佳，素顏的劉濤看起來更年輕，絕佳狀態看起來超不科學。

劉濤昨在微博拍下將近4分鐘卸妝全程，頂著精緻妝容的劉濤，手拿化妝棉在臉上猛擦，她大方卸下唇妝、眼妝和假睫毛，接著清潔臉部並擦保養品，脂粉未施的劉濤肌膚依舊光滑，甚至白到會發光，保養有術的劉濤臉上不見歲月痕跡、沒皺紋，絕佳狀態看不出劉濤是43歲的熟女。

劉濤大方拍下卸妝全程。（圖／取材自劉濤微博）

網友也大讚劉濤卸妝反而更年輕「濤妹 果然素顏比化妝還要美」、「這真的是卸完妝的素顏嗎 老婆皮膚也太好了吧」，對此，劉濤則認同直呼卸妝後皮膚更亮：「不一樣的感覺吧，不化妝比較清爽」，還有人歪樓直呼：「美女演員卸妝 只需4分鐘哦」，還釣出劉濤說：「這不難啊」。

其實劉濤不只顏值凍齡，她的身材也是極好，劉濤日前就曬出健身房的運動自拍照，身穿紫色運動背心和貼身長褲的劉濤，小蠻腰和纖細四肢全都露，她身後的全身鏡更是曝光白皙美背和零贅肉好身材，至於有網友留言：「她每次都是臉和外形看著都不胖，但手臂很粗，看她節目就疑惑她到底是胖還是瘦」，對此，劉濤則高EQ回應：「胖瘦都不是重點」，強調健康才是第一。