散戶投資人參與台股比重持續升溫下，今早開發金(2883)旗下凱基證券APP之一的「隨身e策略」當機，無法下載，也無法登入下單，立即引起投資關注。凱基證已經公告：「隨身e策略無法登入問題，已反應資訊人員處理中」。公司也表示，有另一支APP「隨身營業員」是備援系統，目前運作正常，公司也引導投資人轉到「隨身營業員」APP進行下單，不影響客戶權益。

據央行統計，7月底證券劃撥餘額3.0689兆元續創歷史新高，近1~2年的證券劃撥餘額是一直在擴增，和股市活絡及股價走高有關，7月台股中自然人占比達74.7%，是今年以來新高，也是2010年1月新高。

今早凱基證券APP之一的「隨身e策略」當機，馬上有投資人向公司反應，並在LINE上抱怨互傳。凱基證也在第一時間公告，親愛的客戶，目前隨身e策略無法登入問題，已反應資訊人員處相關問題，請洽所屬營業員。不便之處，敬請見諒。