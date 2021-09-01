《國際油價》原油亞洲電子盤回穩 10:532021/09/01 時報資訊 王聖為 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 據美國石油協會API公布的最新數據指出，截至8月27日當周，原油庫存減少了400萬桶，加上亞洲新冠確診病例的飆升，OPEC+預期在今年底前供應面可能將處於短缺狀態，激勵盤中國際油價回穩；周一(9/1)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下： 美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.22美元，報每桶68.72美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.22美元，報每桶71.85美元。(商品行情網) 《國際金融》歐股收黑 月線連7紅 《其他電子》貿聯-KY多方受惠 長期營收樂觀 #國際油價 #回穩 #報每桶 #亞洲 #電子盤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 光學鏡頭族群急拉 台股早盤連三天坐穩季線 09:222021/09/01 財經 正修綠點子巧思 溫控延長線奪獎 04:102021/09/01 地方新聞 智財局阻維修免責條款 學者打臉 04:102021/09/01 財經焦點 多維新聞》共富論引擔憂 習近平出面定調穩預期（余一竹） 08:512021/09/01 海納百川 台股反彈七連紅 元大「五小福」台股系列基金反彈更勝大盤 09:002021/09/01 財經 足球》壓哨轉會日 姆巴佩續留巴黎 格里茲曼轉投馬競 09:082021/09/01 體育 《國際油價》原油亞洲電子盤回落 11:442021/08/31 財經 《電子零件》台郡Metalink技術 減碳、生產效率雙兼顧 09:282021/09/01 財經 美國之音分析報導》「四方」聯合軍演劍指北京 分析指：中俄伊巴「新四方」已現雛形（林森） 09:012021/09/01 海納百川 網易獲利掉兩成 加碼買庫藏股 04:102021/09/01 產業特刊 加密藝術夯 NFT大師賽作品買氣旺 04:102021/09/01 生活新聞 財經熱門新聞 激戰半年線 元大五小福分批買點浮現 - 財經 九月蘋果光 16檔先放閃 - 財經要聞 - 工商時報 Starlink來台 概念股起飛 - 財經要聞 - 工商時報 季底作帳起跑 15檔獲投信力挺 - 財經要聞 - 工商時報 越南疫情崩潰 疫苗覆蓋率不到3％ Nike球鞋、咖啡豆全都拉警報 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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