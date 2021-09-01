據美國石油協會API公布的最新數據指出，截至8月27日當周，原油庫存減少了400萬桶，加上亞洲新冠確診病例的飆升，OPEC+預期在今年底前供應面可能將處於短缺狀態，激勵盤中國際油價回穩；周一(9/1)截至台北時間上午10點40分止，原油期貨報價如下：

美國NYMEX-10月輕質原油期貨上漲0.22美元，報每桶68.72美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.22美元，報每桶71.85美元。(商品行情網)