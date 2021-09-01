台中太平警分局針對轄內國中小實施校園安全維護及護童專案，警方特別增派警力在校園周邊巡邏，並在國小門口駐點維持學童安全及停車秩序。（太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

號稱史上最長的暑假終於結束！9月1日全國國中、小學生開始要正式上課了，太平警分局針對轄內5所國中、16所國小實施校園安全維護及護童專案，警方特別增派警力在校園周邊巡邏，甚至在國小門口駐點結合導護老師及警察志工維持學童安全及停車秩序，甚至協助防疫工作，不少學校老師及家長們感受到員警的用心，直呼「很安心，有人民保母真好！」。

有鑑於疫情逐漸解封，全國中、小學110學年度的上學期開學日終於在1日開跑了，台中市政府警察局局長蔡蒼柏，特別重視校園安全維護工作，太平警分局針對轄內21所國中、小學於開學日起執行校園護童專案，有鑑於以往經驗，開學期間家長們常常因接送時停車不當，造成校園周遭交通壅塞，這時段又有小一新生需要家長們安撫來緩和分離焦慮症，很多爸媽們也是初體驗，難免手忙腳亂甚至有違停情事，不過透過員警的排除，大致都順利讓小朋友們入校學習，甚至有些新手爸媽們事後還頻向員警們道謝，學校老師們也直呼「有警就安心。」

太平分局特別呼籲，在防疫期間家長們除要落實政府防疫政策外，於開學這段時間也將持續執行護童勤務，也希望家長們配合，警方將賡續透過彈性執法及疏導附近車流，避免併排停車的違規情事發生，並兼顧校園安全，避免危害發生，無非就是希望每個學童們能平安上學、快樂學習。