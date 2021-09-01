蔡憲浩（右）（陳志賢攝）

國民黨立院黨團上月26日舉行記者會，爆料經濟部工業局在離岸風電工程「圖利」世紀鋼，特許同意進口韓國水下基樁，假冒國產品賺差價。因立委費鴻泰會中質疑前中小信保基金董事長蔡憲浩與經濟部次長林全能打高爾夫球，與行政院長蘇貞昌熟識，引發蔡不滿，蔡1日到台北地檢署按鈴控告費鴻泰妨害名譽。

蔡憲浩表示，他從不打小白球，從未與經濟部次長林全能有任何互動，他認識蘇貞昌院長，因蘇是他尊重的政治導師。

蔡憲浩強調，費爆料離岸風電重要零組件以韓製冒充國產，經濟部涉嫌圖利世紀鋼一事，基於立委監督政府執政本是天經地義，但應不分黨派，不涉私怨論政，若在記者會中以無中生有、含沙射影的指控，是不合法也不道德的。

費鴻泰8月26日記者會爆料，指世紀鋼未獲經濟部工業局核准，私下買南韓鋼鐵商Samkang46套水下基樁，準備在台組裝，依合約這46套基樁應在2023年完工，世紀鋼偷偷進口半成品，以進口或假冒自製品，價差至少50％，原本台電每度5.8元是必須國產化的電價，結果世紀鋼卻偷用進口貨假冒國產品，大賺差價。

由於費質疑，經濟部次長林全能才在8月20日前往世紀鋼喬48組水下基樁合約問題，「是否真有此事？近期跟誰打高爾夫球？前中小信保基金董事長蔡憲浩，行政院長蘇貞昌認不認識？是否曾經大力提拔？世紀鋼靠山到底是誰？」引發蔡不滿，今赴北檢提告。