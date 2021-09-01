2020東京帕運桌球女子團體TT9級、10級8強賽，今天(1日)中華隊選手田曉雯、林姿妤迎戰中國大陸趙小靜、熊桂艷，前兩點雙打和單打惜敗，在3點搶2勝的對抗中提前0比2飲恨，無緣晉級4強。

熊桂艷目前在TT9級世界排名第1，搭擋趙小靜也有TT10級世界第7的水準，而田曉雯與林姿妤在2018年亞帕運桌球女團TT8到10級的金牌戰，就對過熊桂艷，當時熊桂艷的搭擋是范蕾，田曉雯與林姿妤敗下陣來，最後獲得銀牌。

再度面對實力一流的中國大陸組合，田曉雯、林姿妤努力奮戰，第1點雙打賽事1比11、6比11、4比11直落三讓出，第2點單打田曉雯單挑熊桂艷，再以2比11、4比11、6比11落敗，提前免打第3點賽事，止步8強。

本屆東京帕運中華隊在桌球女團結束後，剩羽球男子選手方振宇有賽程，今晚要在羽球男單SU5級分組賽登場，今天下午游泳選手陳亮達和教練梁豐君，也返抵國門。