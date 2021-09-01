男子洪大川及郭全佑4年前邀約女子到KTV唱歌及飲酒，2人趁她喝醉後帶到旅館性侵，她醒來發現深感羞忿輕生，送醫後，隔年她又跳樓重傷後死亡；最高法院斥責洪男及郭男毫無悔意、惡性重大，依乘機性交致人羞憤意圖自殺而致重傷罪各判刑12年及13年定讞。

2017年12月9日晚間，洪男及郭女透過經紀公司邀約被害女子唱歌及飲酒，隔天凌晨將酒醉的女子帶往旅館輪流性侵，她清醒後發現自己遭侵犯，深感羞忿自殺，經救護車送往醫院急救撿回一命，但她始終未能走出悲痛，且事後曾向親友表示輕生念頭。

隔年3月24日，被害女子無法接受自己遭受玷汙之事實，從她住處開窗跳樓，經送往醫院時已經意識不清，且受有顱骨骨折併顱內出血、雙側肺挫傷併右側氣胸及骨盆骨折等重傷害，其後癱瘓無自主行動能力，數個月後，因呼吸衰竭、呼吸道食物吸入阻塞窒息身亡。

歷審斥責洪男及郭男毫無悔意、犯後態度不佳、犯行惡性重大，迄今尚未死者家屬達成和解，各判處有期徒刑12年、13年，上訴後，最高法院駁回定讞。

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