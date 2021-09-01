台中魚市場總經理林芳標（右）指出，收費全依規定收取。（陳世宗攝）

台中魚市場與台中市民生活息息相關，組織歷史悠久，歷經兩次遷址後，現今位於五權西路以及環中路上。市議員張滄沂及何文海今天質詢說，收到魚市承銷商陳情，疫情期間應多體恤傳統產業魚市攤販的艱苦，望能夠減免承銷商B區停車費用。魚市場總經理林芳標說，費用都依規定收取。

張滄沂說，這數個月以來，疫情期間民生影響甚鉅，魚市場的B區停車場卻從去年9月開始進行收費，暫時停車酌收50元的清潔費，相較於其他市場如建國市場等，都因應疫情期間，實施租金減少的紓困措施，台中魚市場不但在租金上沒有減少，還額外增收以往都不曾收過的停車費。

何文海指出，行政院農業委員會於今年頒布書函，針對疫情期間受影響而發生營運困難之農產品批發市場承銷人，可以在經過審核後，獲得紓困補助金4萬元；魚市場並非只擁有魚市攤販，經濟轉型之下的魚市場還有其他像是餐廳等複合式的行銷管道，在疫情期間總營業額反而有微幅成長，讓魚市攤販成為了疫情之下的苦主。

張滄沂、何文海表示，適逢春節或中秋節等特殊節日，魚市場攤販生意雖有成長，卻也提高增收管理費，但是逢年過節，魚市攤販也會在生意結束後休息過節，少了幾天的收入，還被額外增加管理費的情形，對魚市攤商而言並不合理公平。

農業局長蔡精強說，將會擇日去了解調查公平的議價制度，有些不適合用拍賣只能用議價，由批發商與承銷人去議價交易，該局會檢討制度，並前往實地深入了解。