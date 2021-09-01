今年5月中頒布3級緊戒後，也為學生迎來史上最長的暑假，今(1日)逢久違的開學日，不少明星爸爸媽媽也在網上分享心得，豪門媳婦郁方先前就透露「很想念老師」，如今終於把孩子送到學校，讓她笑說可以放鞭炮，小禎更是曬出「興奮到飛起」的照片，而兒子今年要上小一的蘇慧倫，昨晚幫兒子準備好開學用品後，除了期待孩子能有美好的學校生活，更自曝從小獨立，「媽媽我小一時可是第二天就自己搭公車上學了」。

郁方與「斐儷珠寶」總經理陳昱羲結婚15年，生下兩子一女，5月時她透露才忍了4天就忍不住開罵孩子，後來女兒送上畫著郁方罵人的紙條，才讓郁方愧疚說：「媽媽自我反省！教育小孩真的需要百分百的耐心啊！」並笑說為此欽佩偉大的老師們，「所以我們一定要好好保護愛護老師，老師我愛你，希望很快跟老師再見面喔！」今稍早她和老公把小孩送出門，郁方開心寫下：「今天即將當貨真價實的小三了，真是值得紀念的一天啊！～～爸爸媽媽們等了三個半月，今天終於可以去洗頭按摩喝咖啡了，大家放鞭炮啊」。

而小禎與前夫李進良育有女兒Emma，稍早她將女兒送去上學後，回頭也在臉書說：「今早彷彿聽到家家戶戶放鞭炮的聲音～～終於～開～學～了～」，並笑稱：「早上是微笑裂到太陽穴的（地）在提醒孩子到學校要狂噴酒精帶好口罩」、「奇怪腳怎麼一直不自覺的輕盈起來」，最後不忘禱告：「回到學校新的學期，能努力學習，聖靈啊求祢親自來為他們禱告，與孩子們同在，同學之間的相處和睦，尊敬老師，愛護學校，做一個耿直善良的人」。

小禎開心慶祝孩子開學。（圖／翻攝自胡小禎臉書）

歌手蘇慧倫2014年嫁給孫益民，隔年剖腹生下兒子「弟弟」，今年暑假過後兒子將上小學一年級，昨晚蘇慧倫曬照分享幫兒子準備的學校用品，覺得這個過程很可愛，「添購的過程除了書包，其他的媽媽自己也想都來一份」，回憶自己當年要上小學時也是茫然又期待，並透露兒子從小就很勇敢，「第一天去幼稚園都沒哭這次應該更不用擔心了」，而蘇慧倫自己也是從小獨立，小學一年級就自己搭公車，引來粉絲驚訝說：「小一就會自己搭公車哦？也太厲害了吧？」

蘇慧倫發文。（圖／翻攝自蘇慧倫臉書）

黃小柔2014年與老公王睿結婚後生下2子1女，身為3寶媽的她昨晚則語重心長說，單身時總覺得錢要怎麼花就怎麼花，「現在三個孩子，三份沉重的金錢壓力，已經沒有辦法再這樣恣意亂買」，笑說現在看到學費單真的會腳軟，但為了給孩子好的環境，跟老公會努力賺錢，昨陪兒子到國小報到念小一，頓時讓黃小柔泛淚感動，「礙於怕被其他家長發現，一直假裝看遠方的捏大腿壓住情緒安慰自己，雖然我嘴巴一直唸著壓力好大，這麼撐著也這麼過來了欸」。