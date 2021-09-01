衛福部食藥署今日（1日）修正「藥害救濟給付標準」，將因藥害導致死亡與極重度障礙的給付上限從新台幣200萬元調高至300萬元，食藥署指出，考量到給付金額是在2001年所訂，社會物價與經濟情況已有巨大不同，因此去年便提出修法，但在今日以前申請的案件，仍維持舊版給付標準。

食藥署藥品組簡任技正潘香櫻表示，藥害救濟給付主要是提供因使用藥物導致的死亡、障礙，以及重症的給付，民眾提出申請後，須經3至6個月不等的調查，蒐集相關事證後，經由藥害救濟審議委員會評估，決議是否給予給付。

除死亡與極重度障礙給付調高至300萬元外，潘香櫻也指出，重度障礙最高給付從200萬提高至225萬、中度障礙最高給付從過去的130萬調整至195萬、輕度障礙的最高給付則從115萬變成175萬。

潘香櫻說，依據藥害救濟給付標準，還能對因藥物導致嚴重疾病需住院治療者給付，若是因藥害發生嚴重不良反應需住院者，也可給付必要醫療費用。

潘香櫻說，考量藥害救濟給付標準救濟金額是2001年所訂，距今已時隔多年，為配合現今社會經濟情勢，食藥署經衡量政策及財源等面向，調高死亡及障礙救濟給付金額上限，唯獨在今日以前申請的藥害救濟事件，給付上限仍依照修正前額度給予救濟。

潘香櫻指出，藥害救濟給付標準僅適用遵照醫師處方或藥師指示，使用合法藥物，卻不幸發生嚴重未預期的藥物不良反應，如嚴重疾病、障礙或死亡等情形，並不適用疫苗接種，如民眾是因接種疫苗而導致的不良反應需尋求救濟，應向疾管署預防接種受害救濟審議小組（VICP）申請。

她表示，我國每年申請藥害救濟給付的人數約200件，民眾如有需求，可於知道藥害發生的3年內，檢具病歷紀錄、診斷證明書、醫療費用收據等資料向藥害救濟基金會提出藥害救濟申請。