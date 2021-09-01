生華科(6492)新冠二期重症臨床期中數據獲美DMC審查通過，今日多頭士氣如虹，挾量衝高逾6%、達161元，一舉飛過5日線、季線。

生華科新藥Silmitasertib8月甫完成用於治療新冠肺炎中症患者的臨床收案，待患者療程結束將進行相關安全性和療效數據分析，而此項新冠重症患者臨床也將有機會因為這波疫情再起加速收案進度。

生華科在美國Banner Health醫療機構使用新藥Silmitasertib(CX-4945)進行新冠肺炎二期重症人體臨床試驗期中數據，已獲得外部獨立臨床數據監查委員會(Data Monitoring Committee，DMC)委員一致通過完成審查，在毋須修改任何臨床試驗設計下，可持續進行新冠重症患者收案。由於受到Delta變異株快速傳播影響，美國近月新增確診數和住院數都急遽上升 ，生華科希望Silmitasertib能在新冠重症患者上展現抗肺部發炎和降低免疫風暴的療效，早日開發成功上市。

生華科總經理宋台生指出，這次送交DMC審查的臨床期中數據，獲得DMC的審查委員一致通過，臨床試驗不需要調整可繼續收治患者。另外根據美國CDC統計至8月24日的最新數據，光是加州洛杉磯郡四萬三千名確診病例中，其中高達四分之一、逾一萬多例為突破性感染，現在美國FDA和CDC正在研究是否採納科學家建議，從9月20日起開始施打第三劑，因此在全球疫苗不足，加打第三劑疫苗恐成為強國才有的特權下，治療藥物還是終結疫情的解藥，期待Silmitasertib有機會幫助到更多病患。