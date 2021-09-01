《日經亞洲新聞》周二報導，由於遭逢製造方面的挑戰，蘋果公司已經延後新款Apple Watch智慧錶的生產。

報導指出，在展開小規模生產後，蘋果卻在組裝完成時對產品品質感到失望。消息來源將生產延遲歸咎於新款Apple Watch「斬新而複雜」的設計，包括引進新的血壓感測器和防水功能。

蘋果通常在9或10月發表新款Apple Watch智慧錶和新一代iPhone手機，但今年尚未宣布新品發表會的時間。

蘋果並不提供Apple Watch的銷售數據，但蘋果錶是該公司穿戴式設備部門最大的產品線。該事業部門去年全年銷售額達到306.2億美元。

日經新聞並未指出蘋果可能推遲新款Apple Watch的發布時間，但表示這可能影響新錶亮相後的計畫。

過去蘋果也曾面臨影響秋季發表的生產問題，但該公司通常不會對其營運發表評論。

去年因疫情導致出差亞洲受阻，蘋果不得不將兩款iPhone 12機型延後至10月發布，另外兩款機型更延至11月才亮相。

2017年媒體報導iPhone X手機的Face ID臉部識別攝像頭出現生產問題後，此款大改版的新機推遲到11月才登場，但一上市即迎來供不應求的銷售熱潮。

周二蘋果股價下跌0.84%，收在151.83美元，失守前一日創下的歷史收盤新高。Apple Watch零組件供應商漲跌不一，數據機晶片供應商高通小漲0.51%。

蘋果拒絕對此報導發表評論。