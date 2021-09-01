台灣唯一自主汽車品牌LUXGEN為了響應政府發放5倍券振興台灣經濟的美意，9月份特別推出「LUXGEN帶頭拚振興 政府5千我5萬」優惠專案，可享高額購車回饋金5萬元，再免費升級PM2.5健康對策濾網、終身免費返廠實施臭氧殺菌服務等多項好禮，入主URX全車系加碼再送腳踢感應電動尾門。

疫情降溫下，為了讓全台旅遊更活絡、出遊更輕鬆安全，LUXGEN特別針對廣受三代同堂大家庭以及旅宿、服務業者青睞，主打「尊寵之上」的迎賓首選－M7頂級旗艦七人座推出最高逾18萬元的購車優惠，M7頂級旗艦七人座搭載舒適奢華的「第二排獨立雙座Ottoman座椅」，具有優越的吸震性以及與身體接觸面完美貼合的特性，有效降低30%的長途乘駕疲勞感，帶給乘員們賓至如歸的乘坐體驗，再搭配全車系都有的「LUXGEN FRESH ZONE+健康對策」PM2.5健康對策濾網，具有3層過濾、4種防護功效，為乘客帶來全方面的安全防護，本月限時振興優惠價95.2萬元（正式售價113.9 萬元），購車優惠高達18萬元以上。

此外，7月13日限量上市後即銷售一空的U6 GT藍調倍適版，也確定回應車友們的殷殷期盼再次追加數量。U6 GT藍調倍適版以「入門休旅的價格，旗艦休旅的車格」主打自成一格的獨特定調，限量升級「倍適登避震器」，藉以匹配超越同級對手的1.8L雙渦流渦輪引擎202匹大馬力，打造駕馭樂趣與安全兼顧的最佳境界。

除了強化操控動態表現外，此次改款也在U6車系斜背跨界跑旅經典基礎上讓外觀更加個性化，展現更加摩登、時尚的全新風貌，包含：外觀升級LED燻黑頭燈、車側LED方向燈黑鉻式樣、車尾倍適登銘板等；在車室空間上，同步升級打造個性化的低調細緻風範，包含：運動版方向盤、霧銀換檔撥片、類麂皮布座椅及門飾板、黑色針織頂篷、類碳纖維中央飾板、運動化氣氛燈，並以潮流化藍調電繡車縫線點綴全車，添加時尚性格與氛圍。

U6 GT藍調倍適版以國產70萬級距唯一中大型SUV車格，搭配全新個性化藍調內裝、限量升級倍適登避震器及智慧型電動尾門，展現摩登風格主張與駕馭樂趣，定價82.8萬元，本月入主享限量振興價72.8萬元。