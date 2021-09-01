新北市警局動員各分局執行「護童專案」。（警方提供）

今（1）日開學首日，新北市警察局為維護轄區各小學學童上、放學安全，動員16個警分局、婦幼警察隊執行「護童專案」，除在上、放學時段校園周邊加強交通疏導，對於學校周圍可疑人事物也加強查察，期讓學校師生安心，家長放心。

板橋分局長劉炯炫表示，為避免開學日當天學校人潮、車潮突增而造成交通衝擊，先期加強警力規畫，也呼籲家長，開學日送小朋友到校時，可以分散到校時段，避免交通不順暢及塞車，千萬不要違規停車，共同維護學童安全。

海山分局長李忠萍表示，護童專案為分局重點勤務，同仁協助導護老師及志工媽媽，疏導校門口車流避免車輛違停，確保學童上學期間通學走廊安全無虞。

新店分局亦針對所轄新店區、烏來區、坪林區、石碇區、深坑區等18處國小編排勤務，於開學後每日上、下學時段，派遣警力及協勤民力於各小學大門口及周邊重要路口守望及疏導交通，確保學童上放學安全及校園周邊交通順暢。

永和分局表示，規畫9月1日至15日為期15天稽查取締學幼童車專案勤務，針對超載、無照駕駛、車輛出廠年限逾10年及車身未標明指定標識等違規態樣加強稽查取締，以確保學幼童乘車安全。

金山分局長林詮峰表示，金山、萬里、石門三區轄內12所小學、3所國中及2所高中已全數納入安全防護網，開學即啟動強化校園安全機制及相關作為以建構安全的學習環境。

汐止分局呼籲，學童穿越道路時應遵守「停、看、轉、揮、動」的五口訣，駕駛人行經校園周邊應放慢車速，禮讓行人，而家長接送時容易造成交通堵塞，應避免併排停車，警民合力共同維護交通順暢，也保障學童交通安全。

瑞芳分局長王鴻儒表示，對於學童安全十分重視，除了在開學期間加強執行「學幼童車稽查」，更結合義交、學校志工、導護媽媽及老師於各所小學周邊在上下學時段執行「護童專案」勤務，關懷留意逗留學校外或落單之學童，適時提供協助，防止意外發生，讓學童快樂上學，安全回家。