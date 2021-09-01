衛福部食藥署要求手搖飲料店（現場調製）應今年1月1日起應標示總糖量、總熱量等，供消費者選擇，近期消保處展開查核，發現包括老虎堂、背包客棧小吃店、萬波島嶼紅茶、一芳水果茶及丹丹漢堡總糖量及總熱量與標示值不符合，而健康橘子工坊、鮮自然等未標示總糖量，還發現有2件原產地標示不實、2件未標示原產地，至今各縣市已依食安法開罰36萬元。

消保處調查提及，老虎堂的錫蘭茶原產地標示為斯里蘭卡、印尼、肯亞，但檢視其原料卻發現原產地來自斯里蘭卡、印尼、肯亞、越南，老虎堂復刻紅茶標示肯亞、斯里蘭卡、印尼及美國，但檢視其原料卻發現原產地來肯亞、自斯里蘭卡、印度及澳大利；清心福全的咖啡奶茶及咖啡奶茶原產地標示台灣，但其咖啡粉來源卻標示為巴西。肯德基及珍煮丹則被發現未標原料原產地。

衛福部食藥署南區中心副主任蔡佳芬表示，未標示依食安法可罰3萬至300萬元；標示不實則可依食安法開罰4至400萬，所有的業者均已開罰、合計共開罰36萬元。

行政院消保處消保官王德明說，此次均要求業者現場調製時以正常糖、正常冰調製，而如老虎堂的「黑糖珍珠厚鮮奶」每100克的糖量就達9.67克、珍煮丹的「黑糖珍珠鮮奶」達9.36克、大苑子的「珍珠奶茶」達8.83克、翰林茶棧的「原創厚珍珠奶茶」達8.66克；但coco的「珍珠鮮奶茶」糖量僅有5.26克、7-11的「黑糖珍珠鮮奶」5.46克、迷克夏「珍珠大正紅茶拿鐵」達6.01克、天仁茗茶達6.02克。

王德明提醒，依國民健康署建議50至60公斤的輕度工作者每日額外攝取的糖量不宜超過45克，建議消費者可選擇低熱量、少糖或無糖等飲料，多喝水可消暑且有利代謝循環。