越南新冠疫情延燒，外傳台塑越南河靜鋼廠因疫情封廠，越鋼總經理張復寧駁斥，是錯誤傳聞。張復寧指出，目前越鋼正常運作。他強調，越鋼是河靜當地最大的投資生產基地，當地政府希望能超前部署，讓員工盡量住宿，減少外出，加嚴門禁管理，公司只是配合辦理，但員工能自由進出，並沒有封廠問題。

河靜省有新冠案例但沒有越南南部嚴重，但鑑於南部疫情嚴重地方，會封區封村強化防疫，地方官員擔心若疫情擴大，一旦河靜也封區，越鋼外面的員工進不了廠，會影響運作，地方官員與越鋼溝通，希望為員工普篩外，除了台籍員工住宿，越籍員工及協力廠商也能入住越鋼宿舍。張復寧表示，越鋼只是配合，沒有法源依據，不可能強制員工住宿，這僅是鼓勵措施。

張復寧指出，今天上午河靜省地方官員再度視察越鋼，越鋼也從今早開始進行八千人普篩。

由於之前有14位同仁與確診者搭乘同一部公車，那次約百人要隔離7天，張復寧表示，台塑當然必須謹慎防疫。這跟台灣會進行防疫警戒，是同樣的道理。