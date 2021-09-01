蔡英文在臉書表示，準備了特製的阜杭豆漿和上海老天祿滷味，並附上卡片，謝謝帕運英雄們的付出。(圖/取自蔡英文臉書)

我國東奧代表團表現優異，蔡英文總統今天下午將在總統府接見代表團成員，並舉行「台灣英雄凱旋派對」。蔡英文表示，對於每一位台灣英雄，她都要表達深深的感謝。「也請大家一起多關注帕運、留言鼓勵帕運選手吧！」

蔡英文總統下午將於總統府接見2020東京奧運代表團，總統府也將以「Our Heroes！台灣英雄，凱旋派對」為構想，邀請並歡迎東奧代表團，包含選手、教練、後勤團隊、裁判等146人到總統府。

因為防疫，此次凱旋派對無法像2017世大運和2018亞運一樣，用遊行讓民眾向選手表達鼓勵，但總統府強調，依然會用最高規格，展現國家對奧運英雄的重視。

蔡英文在臉書表示，今天，我們準備在總統府迎接東京奧運代表團。同一時間，結束東京帕運賽程的選手和教練，也已經陸續回到台灣，住進了防疫旅館。「我一樣準備了特製的阜杭豆漿和上海老天祿滷味，並附上卡片，謝謝帕運英雄們的付出」。

她強調，不論是帕運還是奧運，每一位選手、教練和後勤夥伴，都是台灣重要的體育人才。她也請大家在下午收看台灣英雄凱旋派對直播前，「一起多關注帕運、留言鼓勵帕運選手吧！」