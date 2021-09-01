女星陶晶瑩與李李仁結婚16年，育有一雙子女，今年長女已經15歲，夫妻倆安排她出國讀書，今年7月全家低調赴美，安排孩子上學的事情，如今正適應跟過去截然不同的新生活，今(1日)是教育部宣布實體開學的第一天，正隔離中的陶晶瑩特別有感，在多數台灣爸媽都鬆了一口氣的這一天，陶子坦言心情是有些低落的，也曝光孩子的爸站在窗邊看著看著，就紅了眼眶。

今天是台灣學子們重返校園的第一天，臉書、IG上隨處可見爸媽們歡欣鼓舞的po文，而剛將女兒送到美國的陶晶瑩，也非常有感，她一早在臉書上po文，表示自己天天清晨都急著起床，「因為早上剛好是在美西的女兒下課時間。她應該會和同學、頂著大太陽走路回宿舍」，她想像往日一樣，在女兒回家時歡迎她，「起床，打開手機，傳個訊息，然後等待」。

在這段等待的時間，她看著窗外的高速公路上車水馬龍，偶爾能看到黃色的校車，這條路對他們一家來說，充滿了回憶，「我們從山上的家向信義區的路，通常是周末、載著孩子們『進城』」，去逛逛NBA、吃GB，路上聽著Twice，陶子坦言，心情低落時，「認為再美的風景因為沒有女兒也是枉然」，可其實天天跟她視訊，知道女兒在新學校的生活漸入佳境，「又重新鼓起勇氣面對沒有她的每一天」。

如今開學了，陶晶瑩想著許多父母牽著孩子的小手，「一面安慰忐忑的他、一面說服自己放手；校門口的十八相送會是以後美好的回憶⋯⋯他們總是要離開的、不是嗎？」，自己現在則是期待著跟女兒重逢的那天，等孩子告訴她好多故事，也終於了解了，為什麼老公李李仁站在窗邊看著看著，會紅了眼眶，「祝福所有的分離都是值得的」。