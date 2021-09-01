立法院新會期今日報到，民眾黨立法院黨團提出新會期四大面向，包括「一定憲改、二案提升、三項專報、四大公投」，並宣示持續監督追蹤，除會延審把關中央政府總預算案及紓困振興特別預算外，誓言要打破民進黨政府三大黑箱「3＋11、國產疫苗審查、五倍券政策」。 同時，民眾黨團要求行政院長蘇貞昌，針對防疫紓困、疫苗政策、勞保改革等議題，親自赴立法院進行專案報告。

民眾黨團總召邱臣遠今與黨團成員副總召高虹安、幹事長蔡壁如、賴香伶和張其祿於立院議場前召開記者會，說明立法院新會期民眾黨團著重議題。

立法院新會期除中央政府總預算案、中選會人事同意權行使及其他法案處理外，最受矚目的就是行政院將提出的1600億元紓困振興特別預算，邱臣遠表示，民眾黨團主張「先紓困再振興」，紓困方面應確切盤點目前為止受疫情影響的產業有哪些需求不夠完善之處；而振興方面，應優先加速推進五倍券數位轉型，以及提高民間數位消費比例。

針對防疫紓困、疫苗政策、勞保改革等議題，民眾黨團要求行政院長蘇貞昌「出來面對」，親自赴立法院進行專案報告，尤其是疫苗議題，因應Delta變異株，目前台灣疫苗覆蓋率雖達42.55％，仍應持續提高覆蓋率，並評估追加第三劑的可能方案。

高虹安表示，五月中旬疫情開始以來，出現一連串快篩試劑、PCR能量不足、邊境控管、科技防疫等資源措施，到疫苗取得落後、施打順序混亂、國產疫苗EUA質疑等亂象。目前疫苗雖然陸續到位，但面對Delta病毒侵台擴散的風險，整體的防疫政策和疫苗策略都應該針對新的情勢進行調整。

此外，勞保改革部分，勞保年金面臨破產危機問題，雖然勞動部明年度將提高至300億元來撥補勞保，詳細運用仍需善加規劃。

因疫情影響順延至12月18日舉行的公民投票，民眾黨團重申。「反萊豬、護藻礁、拒絕重啟核四，以及拒絕公投綁大選」的立場，除了呼籲民眾踴躍投票外，未來至投票前將持續倡議公投議題，讓國人共同討論後做出選擇，展現民意。