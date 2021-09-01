蘆洲分局分局長張國哲提醒，為防止新冠病毒(COVID-19)疫情蔓延，家長應主動關心子女身體健康，上學前先量測體溫(蘆洲警分局提供／戴上容新北傳真)

新冠肺炎疫情趨緩，9月1日是全國各國民小學的實體開學日，蘆洲分局為維護學童上、放學安全，特別規劃員警與學校導護老師及志工共同執行護童勤務，在學校出入口維持交通秩序，並強化學校周遭安全維護，讓師生、家長安心。

蘆洲分局轄區幅員遼闊，包含蘆洲、五股、八里等區共有14所國民小學，上放學時段，學童人數眾多，且校門口多緊鄰街道馬路，車輛往來頻繁。為維護學童安全，蘆洲分局分局長張國哲於開學第一日前往轄區各國小查看學校週邊交通及學童上學情形並要求所屬落實護童勤務，結合學校導護老師及志工共同執行，也呼籲家長接送學童時，務必遵守交通規則，配合警方疏導，避免停車不當造成道路壅塞。

蘆洲分局分局長張國哲提醒，為防止新冠病毒(COVID-19)疫情蔓延，家長應主動關心子女身體健康，上學前先量測體溫，如出現發燒或呼吸道症狀者，應在家休息避免外出。平時務必勤洗手、戴口罩，提升自身抵抗力，健康身體才能面對新學期挑戰。