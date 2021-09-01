學生到水湳綠美圖工地上課學習。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

台中國際會展中心模擬圖，蓋好的樣子充滿想像與期待。（台中市府提供／盧金足台中傳真）

「用鏡頭打開工程圍籬內的世界，讓民眾看見未來！」台中市建設局長陳大田表示，工程建設對民眾來說比較難近距離了解，與亞洲大學資訊傳播學系合作，由學生拍攝創意微電影及百工圖，用影像紀錄完整工程生命周期，讓民眾以更多元、活潑的方式看見台中重點工程樣貌。

市長盧秀燕推動台中重大公共工程，以多元方式擴大工程效益，「台中國際會展中心新建工程」及「台中綠美圖新建工程」，於施工階段導入產學合作，跳脫過往僅找來相關科系觀摩參訪，與亞洲大學資訊傳播學系合作，由學生拍攝創意微電影及百工圖，用影像紀錄完整工程生命周期。

陳大田說，施工過程中，建築物每天點滴變化，但無法開放民眾入內參觀，因此兩案廠商達欣工程及瑞助營造找來亞洲大學合作，透過「百工圖」記錄工地點滴大小事，以年輕學子的視角拍攝微電影，開拓市民對國際會展中心與綠美圖未來的想像。

為籌備這次的紀錄片及微電影拍攝，建設局請學生先到工地上課，學習兩案的設計理念及工地安全認知，讓施工中的工程也能成為具學習意義的教學場域，也提供非理工科學生認識建築工程的機會。

這次合作案將拍攝8部系列微電影，讓會展中心及綠美圖透過年輕孩子的想像，共譜一段參雜親情、愛情的美好故事。