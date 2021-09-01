史上最長3.5個月暑假終於結束，今(1)日正式開學了！學生們見到久違的師長與同學，均顯露出興奮及快樂的神情，淡水警分局為讓淡水、三芝地區學童和校園安全無虞，全面啟動「護童專案」，除協助各學校的導護志工、老師維持學童上、放學交通秩序，加強校園周遭巡邏，提高見警率外，更與轄區18所國小合作，同步啟動校園安全防護機制，並自9月1日至9月15日連續15天執行「學幼童車稽查」專案，針對違法改裝的學幼童交通車輛加強稽查取締，防止不合格車輛載送，打造優質與安全的學習環境。

淡水警分局長黃南山表示，因應開學後的校園安全維護，已事先要求各派出所加強與轄區學校多方聯繫，並加強轄區治安顧慮人口的訪查與控管。另對補習(安親)班及幼兒園接送學幼童車輛加強稽查，在開學期間展現警方強化校園安全維護機制的決心與作為，同時更要求執勤同仁，防疫期間務必全程配戴好口罩及注意手部清潔，以降低學童感染風險，也呼籲學童家長應確實配合市府「三級防護」、「健康五原則」的措施，確保學童防疫零漏洞。

黃南山也溫馨提醒家長接送學童上、下學時請配合員警同仁交通疏導，注意交通安全及學童們的動向，切勿讓孩子們任意跨越馬路而發生危險，也不要為了貪圖方便而隨意停車，影響到其他用路民眾的權益。