高雄地檢署去年相驗一起男嬰死亡案，在2個月大的男嬰屍體內，竟驗出安非他命反應，疑似被施用毒品，恐怖的是，另有8名同住未滿8歲孩童也全遭毒害，甚至出現遲緩症狀，檢警去年11月時逮捕與男嬰同住、疑似吸毒的男嬰母親、姑丈、伯父3人。高雄地檢署偵查終結，依妨害幼童發育及轉讓禁藥罪將男嬰父母、姑丈及大伯等4人起訴。

更令人擔憂的是，去年11月檢警搜索時，男嬰生母又有身孕，且另有8名未滿8歲孩童同住，經送醫鑑定均有發展遲緩傾向，檢驗後，驚覺8童均因吸入大人的毒煙後遭到「毒害」，社會局緊急進行安置。

雄檢去年11月11日接獲警方報驗，有名2月大的男嬰死亡，偕同法醫相驗解剖發現，男嬰死於支氣管肺炎併水腫，原本排除他殺嫌疑，但血液、尿液竟驗出含有甲基安非他命成分，懷疑生前遭人施用毒品。

檢警立即組專案小組調查，11日持搜索票前往男嬰家中搜索，當場查扣2小包安非他命、2組吸食器與電子磅秤等證物，逮捕男嬰又懷孕的母親、姑丈及伯父。

警方進屋後發現，僅10坪左右的狹小空間，竟還有8名2至8歲的幼童，到處都是玩具、衣物及雜物，且飄著濃濃的安非他命味。

檢方認為8名幼童置身高風險家庭，立即啟動司法保護，透過通報系統聯繫社會局，訊問後認為3人涉及妨害幼童發育及毒品危害防制條例，諭令1至3萬元交保候傳，男嬰父親另遭拘提到案，持續追查毒品來源。

檢方懷疑，3人疑似長期在住處密閉空間內，以燒烤方式施用安非他命導致男嬰吸入毒菸，因此體內驗出毒品反應，其餘8名幼童經驗初也都有毒反應，且皆有發展遲緩、語言遲緩或體重過輕等問題，恐都是因毒害引起。高雄社會局當時立即轉介8名幼童至醫療院所驗傷、身心評估並緊急安置。

高雄地檢署偵查後，將4人依《刑法》妨害幼童發育罪、《藥事法》轉讓禁藥罪、《毒品危害防制條例》轉讓毒品罪起訴。

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