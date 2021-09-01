每天登入APP完成簽到或參與任務，都可賺分累點，有機會免費吃。（麥當勞提供）

麥當勞APP升級改版比較表。（麥當勞提供）

麥當勞自2016年推出「麥當勞報報APP」以來，累計註冊會員數超過600萬人，即起進行上線以來最大規模改版，全新升級祭出3大功能。包括新增「行動點點卡」，讓APP內建虛擬儲值卡；及優惠券改版，從舊版「天天設天氣享優惠」改為「天天出任務、天天賺優惠」，還有機會免費吃到麥當勞；並新增「隨買店取」，APP上就能買到單張或多張電子商品券，也可轉贈送禮。

即起完成「麥當勞APP」下載或更新，就送登入禮「行動點點卡」乙張，9月30日前可享升級禮或綁定禮，最高可獲3500積分，等同獲贈116點，而100點即可換價值115元的「6塊麥克鷄塊經典套餐」。

另最受矚目的「行動點點卡」全新上線，免掏卡、免靠櫃，手機綁定就能使用，不必擔心忘了帶實體點點卡，餘額不足還可透過信用卡線上儲值，QR Code一嗶就完成付款，也整合載具功能，全程支付零接觸。

而「隨買店取」服務，即起在「麥當勞APP」就能買到電子商品券，同時可轉贈送禮，未來將不定期推出優惠，透過「隨買店取」選購，可在全台麥當勞兌換，櫃台、自助點餐機、得來速都適用。