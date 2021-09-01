有「宅男女神」及「電競女神」之稱的知名女星解婕翎，因在主持的電玩節目中，以活潑俏皮的主持風格受到觀眾喜愛而打開知名度，身材火辣的她也經常透過IG或是公開活動中，不吝嗇的展現凹凸有致的好身材，使人氣不斷攀升，IG吸引超過63萬人追蹤。近日解婕翎在個人YouTube頻道中，再次扮演起《鬼滅之刃》中的墮姬，甚至露出巨型豪乳視訊男性友人，來測試他們的真實反應。

解婕翎先前曾Cosplay《鬼滅之刃》中的墮姬，讓不少觀眾留下深刻的印象，而被媒體封為「工商雪乳」的她，近日再度扮演墮姬，重溫當時的感覺，但為求逼真，她還特別穿上之前購買的3公斤重、F罩杯巨大假胸，並穿上墮姬的深V領造型上衣，視訊打給男性好友們看。

解婕翎穿上巨型假胸後展示給觀眾看。（圖／YOUTUBE）

沒想到第一通打給網紅Joeman，就露出驚訝又喜悅的表情，甚至結巴表示「妳..妳..妳太晚進場保養了吧」，過程中還發現她不小心露出「粉紅假點」，讓Joeman害羞不已，不過他也大讚假巨乳在鏡頭上看起來相當逼真，之後解婕翎又陸續打給Fred、黑羽、阿憲、6ta等人，同樣也露出十分害羞又驚訝的真實表情。

影片最後，解婕翎先是向所有Coser致敬，接著不忘表示，雖過程中很有趣，大家都玩得很開心，但挺著3公斤的巨胸其實相當辛苦，因此提醒大眾「不要嘲笑任何一個人的身體，任何跟你不一樣的地方，不代表他有錯」；另外她也透露之後不會再將假胸拿出來使用了。