「黑蒜頭金豬條」是圓頭農牧食品的手作溫體肉乾工藝與永強生技自產的熟成黑蒜頭的完美結合。（李金生攝）

縣農會理事長許玉昭表示，未來將持續促進農產業者交流，結合在地優質農作與專業食品加工廠，邁向農產多角經營，走出金門新農業的大目標。（李金生攝）

金門縣農會首次媒合縣內農產合作，推出結合手作溫體肉乾工藝和生技美食熟成黑蒜頭，首項農牧跨界研發的特產「黑蒜頭金豬條」，主打吃出創意、健康的新產品今天精彩亮相，提供鄉親中秋送禮賀節的新選擇。

金門近年畜牧產業蓬勃發展，肉乾是3節送禮的熱門選擇，縣農會媒合當地肉品加工廠〈圓頭農牧食品有限公司〉與黑蒜頭製造商〈永強生技有限公司〉一起玩創意，將熟成黑蒜頭做成豬肉乾，推出最具金門特色，在地食材、在地製造的「黑蒜頭金豬條」。

這也是新任理事長許玉昭、總幹事文水成上任後，推動年輕朋友加入農會大家庭，協力行銷金門特產伴手禮後，首次媒合縣內農產合作的第1項農牧跨界研發特產，期待在縣農會的輔導下，促進農產業者交流，結合在地優質農作與專業食品加工廠，邁向農產多角經營，走出金門新農業的大目標。

文水成表示，「黑蒜頭金豬條」是圓頭農牧食品的手作溫體肉乾工藝與永強生技自產的熟成黑蒜頭的完美結合。從蒜頭栽種以迄40天穩定控溫、發酵熟成，除去蒜頭的嗆辣味，保留豐富的胺基酸、果寡糖，用以醃製金門酒糟豬肉，洋溢醇厚的熟成黑蒜風味，細緻、軟嫩的口感令人驚艷，挑動味蕾的尾韻讓人回味無窮。

這項在地農產的跨界聯名產品今天正式上市，在金門縣農會、圓頭肉乾、永強黑蒜頭同步開賣，與鄉親和遊客分享在地口味的新美食。