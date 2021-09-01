市長盧秀燕說，很多學校做了很多佈置及設緩和區，孩子們進到校園都很開心。（陳世宗攝）

今天是疫情後的開學日！市議員黃健豪1日在市議會詢問台中市各校就學的情形，詢問目前台中市各校上課請假請形，並要求加強防疫措施。市長盧秀燕指出，因還有學校未回報，請假人數截止上午為止1203人，防疫假人數111人，跟疫情前的情況是差不多，還有其他學校在統計中。

黃健豪指出，今天第一天到校上課，台中市有超前部署但有約6％的老師不願施打疫苗，如未打就不用上課嗎？公費政策希望老師配合，老師有相對的責任及義務，後續如果再不打呢？是否要負相關的責任，不會今天清零、明天又跑出來，責任誰付？

盧秀燕表示，暑假放很長學生有3、4個月未到學校，今天要上課人數多達32萬多人，人數目常多，她今天上午有去學校視察秩序大致良好。台中市高中以下約有350多所學校，目前有107校回報，高中、國中小請假人數331人，防疫假人數29人，幼兒園請假人數872人，防疫假人數82人，請假人數共1203人，防疫假人數111人。

盧秀燕指出，各校對發燒情形特別重視早晚要量體溫，目前有發燒6人，會在留置區觀察，如果體溫未降就要帶回；老師及孩子都符合規定戴上口罩，早晚量體溫，同時因為有很多新生，有很多學校做了很多佈置及設緩和區，孩子們進到校園都很開心。