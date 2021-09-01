設備暨廠務系統服務商帆宣(6196)去年營運攀高，配息3.5元今天除息，開盤參考價112.5元，早盤股價漲2.5元至115元，大幅填息。

受惠台系半導體大廠持續擴產，帆宣公司訂單明朗，法人看好今年下半年營運可望持續比上半年成長，全年營運將創新高。且明年業績持續樂觀。

帆宣截至2021年7月底為止，在手訂單高達369億元的歷史新高水準，隨著晶圓代工、封測客戶持續擴大資本支出。法人預期，帆宣下半年營運將可望逐季創高，且在極紫外光（EUV）機台需求更加暢旺，帆宣2022年營運有機會再度創下新高。

展望後市，隨著全球晶圓廠積極擴產投資，帆宣目前在手訂單金額369億元，已超越單年度營收規模，若以月營收20多億元概算，公司訂單能見度已達2022年下半年。

帆宣第二季營運持續向上，單季EPS為2.14元，上半年業績創新高，EPS達3.25元。受惠台系半導體大廠持續擴產，公司訂單能見度到明年，法人看好今年下半年營運可望持續比上半年成長，全年營運將創新高。

帆宣2021年第二季營收80.1億元，年增38.41%，EPS為2.14元，創下十多年以來新高。上半年營運創新高；上半年營收145.79億元，年增29.18%，稅後淨利6.01億元，年增28.1%，EPS為3.25元，創下歷史同期新高。