受到艾達颶風侵襲，美國墨西哥灣沿岸的輕裂解廠因停電導致產能停擺，且油商也關閉逾50%的產能，引發投資人對供應減少的擔憂，推助美國乙烯報價連2日大漲，最新8月31日美國海灣現貨價突破每磅41.5美分，較前一日漲3.8%，並創逾2周高點。

據了解，埃克森美孚發言人強調，艾達颶風對該公司Baton Rouge的裝置未造成重大破壞，目前已恢復產能，並預期在供給緊張疑慮逐漸緩和，市場行情有望走穩。(商品行情網)