《商情》美國乙烯漲逾2周新高 11:272021/09/01 時報資訊 鄧凱綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受到艾達颶風侵襲，美國墨西哥灣沿岸的輕裂解廠因停電導致產能停擺，且油商也關閉逾50%的產能，引發投資人對供應減少的擔憂，推助美國乙烯報價連2日大漲，最新8月31日美國海灣現貨價突破每磅41.5美分，較前一日漲3.8%，並創逾2周高點。 據了解，埃克森美孚發言人強調，艾達颶風對該公司Baton Rouge的裝置未造成重大破壞，目前已恢復產能，並預期在供給緊張疑慮逐漸緩和，市場行情有望走穩。(商品行情網) 《通信網路》萬泰科喜迎旺季 Q4不淡、H2正面 《鋼鐵股》彰源受惠漲價 Q3營收、毛利率看升 #海灣 #美國 #艾達 #颶風 #產能 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》中油9月BD漲12％ 創近3年新高 10:532021/09/01 財經 《熱門族群》今年業績再戰高 凱美、立隆電填息秀精彩 11:272021/09/01 財經 《盤中解析》聯電率軍撐盤 台股力守17400點 11:442021/09/01 財經 《國際油價》需求疑慮 美油期貨回跌1％ 09:452021/09/01 財經 《商情》颶風威脅減弱 紐約棉花續跌 10:192021/09/01 財經 拜登：阿富汗撤離行動「驚人成功」 撤軍符合美國利益 05:462021/09/01 國際 全球晶圓代工產值 連8季新高 04:102021/09/01 財經要聞 女學霸仲介50台女赴美賣淫 網紅小模驚人月收曝光 10:342021/09/01 社會 股匯各走各的路 新台幣升破27.7元關卡 近2個月新高 10:122021/09/01 財經 《商情》供應緊張 鎳價連2漲 10:362021/09/01 財經 《美股掃瞄》美股3大指數 日黑、月紅 08:542021/09/01 財經 財經熱門新聞 越南疫情崩潰 疫苗覆蓋率不到3％ Nike球鞋、咖啡豆全都拉警報 - 財經 5外資搶補台積 台股擺尾黑翻紅 - 財經要聞 - 工商時報 三峽27億威力彩頭獎得主還沒現身 台彩曝光幸運兒這樣買 - 財經 上半年大陸獲利 台塑三寶翻四倍 - 財經要聞 - 工商時報 激戰半年線 元大五小福分批買點浮現 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。