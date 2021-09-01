鋁電容需求強勁，為凱美(2375)下半年營運帶來支撐，立隆電(2472)亦受惠於車用及通訊客戶需求強勁，目前產能滿載，立隆預估，下半年營收及獲利將優於上半年，凱美及立隆今年業績均可望超越去年再創歷年新高，今天兩家公司除息首日股價逆勢走高，凱美順利完成填息。

凱美及立隆今天除息，其中凱美每股配息2元，立隆每股配息2.93772183元，儘管台股指數因漲多獲利了結賣壓出籠下挫，凱美及立隆今天盤中股價同步上揚，凱美盤中股價完成填息，立隆則填息約71.48%。

凱美因整併旺詮效益顯現及產品組合優化，今年上半年稅後盈餘為6.04億元，年增1.1倍，已超越去年獲利，每股盈餘為4.45元，累計前7月合併營收為45.8億元，年增88.52%，儘管馬來西亞疫情及終端客戶長短料干擾晶片電阻出貨，但鋁電容需求強勁，為凱美下半年營運帶來支撐，凱美今年業績可望挑戰歷年新高。

5G及車用電子、電動車等新興應用日益廣泛，讓鋁電容需求強勁，雖然有上游原物料價格飆漲及鋁箔缺料問題，但立隆因順利漲價反應成本，今年上半年稅後盈餘4.45億元，年增36.08%，每股盈餘為2.81元，累計前7月合併營收為54.57億元，年增27.93%。

立隆總經理吳志銘表示，目前客戶訂單很好，尤其是車用、5G網通設備及工業自動化相關產品需求強勁，公司一直處於產能滿載，由於鋁箔供給吃緊，部分客戶改下長單，交期已排到明年第1季、甚至第2季，下半年營收及獲利都會比上半年好，全年業績有機會再創歷年新高。